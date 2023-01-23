『【正規品】プラダPRADA 斜めがけショルダーバッグ 黒 着画【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 01時 28分に出品され03月31日 01時 28分に終了予定です。即決価格は11,990円に設定されています。現在465件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大人気のデザインのプラダの斜めがけショルダーバッグです^^

ポケット多く軽量で使い勝手良さそうですね◎

メンズ、レディースの方にもおすすめです。



・イタリア製

・白タグあり



【ブランド】

PRADA/プラダ



【素材】

ナイロン生地

レザー

シルバー金具



【コンディション詳細】

パッと見、綺麗です。

外側 特に無し。

レザー部分 よれ、すれなど。(お写真ご覧下さいませ)

四隅 特に無し。

内側 特に無し。

ベタつき 無し。

変色 無し。

ファスナー スムーズ。

☆ヴィンテージ品でして新品では御座いません。



【サイズ】

高さ 約26cm

横幅 約31cm(下)

幅 約12cm



【カラー】

黒、ブラック



【付属品】

無し



【購入場所】

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入し鑑定済みの正規品。



¥24980→お値下げしました^^

#PRADABAG

#mariabytokyoの一覧こちらから

p14

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♡即購入、大歓迎です♡

コメントのやり取り中でも即購入の方を優先しております。

安心してお取引出来るように

いつも心掛けています。

どうぞ宜しくお願い致します(*˘︶˘*).。.:* 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【正規品】プラダPRADA

斜めがけショルダーバッグ

黒

着画