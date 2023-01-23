『ゆうくん様専用。新品HDDへ交換！ Panasonic DMR-BRW560【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 05時 09分に出品され04月22日 05時 09分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フロントパネル・天板に使用にともなう少し擦り傷等がありますが、本体状態は綺麗な状態です。



本体・B-CASカードのみとなります。



内蔵HDDを新品HDD500GBへ交換しました。



動作確認済みの中古品 ( HDDは新品 ) ブルーイレコーダーです。



本体内部・ドライブの分解清掃をいたしました。



下記の動作確認いたしました。(短時間での動作確認です）

・地デジ/BS受信 ⇒ OK

・HDDへ地デジ/BSの録画 ⇒ OK

・HDDへ録画した番組の再生 ⇒ OK

・DVD/DVD-RW再生 ⇒ OK

・BD/BD-RE再生 ⇒ OK

・HDDからDVD-R/DVD-RWへのダビング ⇒ OK

・HDDからBD-R/BD-REへのダビング ⇒ OK

・DVD-RWからHDDへのダビング ⇒ OK

・BD-REからHDDへのダビング ⇒ OK

※すべてのメディアを検証したのではありません。

※メディアによっては相性が発生することがあります。



＜付属品＞

・B-CASカード



＜本体状態＞

・本体に使用にともなう少し擦り傷等があります

・動作確認はいたしております。



他のフリマサイトにも出品しておりますので、他のフリマサイトで購入済みの場合はキャンセルとさせていただきますのでご了承ください。



HDD容量...500GB

同時録画可能番組数...2番組 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック