『ロビー様専用 HG 1/72 ビルバイン （聖戦士ダンバイン）組立塗装済【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 05時 26分に出品され04月29日 05時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在939件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ロビー様専用です。

よろしくお願いいたします。



プラモデル



HG ビルバイン

（聖戦士ダンバイン）



1/72



組立塗装済



【大きさ】

●高さ／約15cm

●幅／約12cm

●奥行／約6.5cm



【付属品】

●ロボットスタンド

スタンド取付用に機体下部に

穴用パーツを埋め込んでいます。

※スタンドバー2種

（短）約12cm （長）2つ折り／約20cm

※スタンドバー固定はしご（長短2種）

※スタンドヘッド（2種）

●サーベル×1本

●差替用の手×2

●本体と足の

接続部のカバー（左右2つ）

●説明書



【その他】

●可動範囲を広くするため、

肩、股関節、足首

を加工（削る）しています。

→通常より脚を開く事ができます。

→足をハの字にできます。

→通常より足首を前後に動かせます。

→通常より肩を後ろに回せます。

●上半身が後ろに倒れないように

腰に板パーツを取付ています。

●ウイングキャリバー変形時は、

上下パーツを分離させ

胸部（コクピット）を

起こしてください。

●左手の肩と腕の接続部パーツが

破損したため補修しています。

※通常通り可動します。



よろしくお願いいたします。



#プラモデル

#聖戦士ダンバイン

#ダンバイン

#HG

#バンダイ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>ロボット 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バンダイ