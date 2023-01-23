『極美品 REGAL リーガル ロングブーツ サイドジップ ロゴ 黒 レザー 23【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 00時 30分に出品され03月19日 00時 30分に終了予定です。即決価格は7,316円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。





⚫︎返品対応について



偽物だった場合全額返金します。



We offer immediate purchase approval.

Our store deals exclusively in authentic products,

so please feel confident in making your purchase.





⚫︎購入元



【確実正規品】



日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



※画像の追加などありましたらお気軽に

コメント下さいませ。





●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします。



発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします。





●ブランド名



REGAL リーガル





●サイズ(cm)



表記…23



高さ約40

ヒール約3

アウトソール約25

幅約8



素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。





●カラー



黒系 ブラック





●素材



レザー





●USED品



極美品。





全体的に若干の使用感と薄汚れがありますが、まだまだご使用可能なお品ですし、綺麗です。





特に目立つ汚れ、傷はありませんが、USED品になっておりますので、小傷、小さい汚れはご了承宜しくお願い致します。





●全アイテム一覧 #anonshop ご覧下さいませ！





●個人での検品になります。



最善の目利きで検品しているつもりですが人それぞれ価値観が違いますので中古品にご理解宜しくお願いいたします。





●基本的に検品してから、出品致しますが、万が一記載のない汚れなど、不備が合った場合は【評価前に】一声掛けて頂けると助かります。





●アイテム・商品概要



極美品 ロングブーツ サイドジップ ロゴ 黒 レザー 23cm ブラック サイドファスナー





●管理番号



2200-2410-A10 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 23cm ブランド: リーガル

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 極美品 REGAL

リーガル ロングブーツ サイドジップ ロゴ 黒 レザー 23