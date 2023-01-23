『COACH ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 20分に出品され04月01日 10時 20分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

COACHは高品質なレザー製品で知られ、洗練されたデザインが特徴です。これらのバッグは、日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



【カラーバリエーション】

淡いピンク、淡い黄色、白の3色展開。どの色も柔らかく、さまざまなスタイルに合わせやすいです。



【素材の特性】

レザー素材は耐久性があり、長持ちします。手触りも良く、高級感があります。



- ブランド: COACH

- 色: 淡いピンク

- ブランド: COACH

- 色: 淡い黄色

- ブランド: COACH

- 色: 白

- 素材: レザー

- 素材: レザー

- 素材: レザー



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各バックの価格 コメントください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

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