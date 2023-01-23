『【美品 希少】パパス マオカラー テーラードジャケット カーキ XL程度【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 23時 52分に出品され03月29日 23時 52分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在886件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

PAPAS / パパス

【美品 希少】マオカラー テーラードジャケット

カーキ系 丸襟 大きいサイズ 【正規品】





○サイズ

46標記 （実寸XL程度）

肩幅 約49cm

身幅 約58cm

袖丈 約60cm

着丈 約78cm



平置き実寸。（素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。）

着画はお断りいたします。





○購入元

大手ブランド取扱い

ストアオークション





○状態

目立った傷や汚れ等無く、全体的に美品です。



※商品状態はあくまでも出品者の主観です。気になる点等はコメントにてお気軽にお問い合わせ下さい。





○素材

ウール 47%

レーヨン 37%

麻 16%





○カラー

カーキ系





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

コンパクトに折り畳みますので、多少シワになる恐れもございます。



○あくまでも個人での出品、保管の為、神経質な方は購入をご遠慮下さい。



○タイトル以外の小物（ハンガー、パンプス、バッグ、アクセサリー等）はあくまでも撮影用の為、付属致しません。ご了承下さい。



《他サイトでも出品中の為、突然削除する可能性があります。ご了承下さい。》



※必ずプロフィール欄も一度ご確認下さい。



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★それではお取引きさせて頂く日を心よりお待ちしております！どうぞ宜しくお願い致します★ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: パパス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品

希少】パパス

マオカラー

テーラードジャケット

カーキ

XL程度