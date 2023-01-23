『NIKEスニーカー FACETASMコラボ ⚠️箱無し【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 13時 50分に出品され04月29日 13時 50分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 このナイキ エアジョーダン1 ミッドは、FACETASMと、コラボのスニーカでとてもカッコよくてコーデに合わせやすく、とても個性的の、あるスニカーです。



❗️人と被るのが嫌な人は、絶対買った方がいい一品となります❗️



返品不可



靴紐は、自分で買って取り替えました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKEスニーカー FACETASMコラボ ⚠️箱無し