『ナイキ クラブ フーディ + アカデミー パンツ（ブラック×ブラック）【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 46分に出品され03月29日 21時 46分に終了予定です。即決価格は10,855円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ナイキ クラブ プルオーバー L/S フーディ GX FT



外側は緩やかで、内側は起毛加工がないループ状の適度なボリュームのフレンチテリー素材を使用。 通気性に優れ、どんな気温でも一年中着用したくなるほど快適です。動いても、リブ仕様の袖口と裾がズレを防ぎます。縁取りされたスウッシュロゴのグラフィックをあしらい、アカデミーコレクションとコーディネートしやすいデザイン。



【スペック】

本体:綿 80%,ポリエステル 20% / 裏地:綿 100%



【ブランド参考サイズ】 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ナイキ

クラブ

フーディ

+

アカデミー

パンツ（ブラック×ブラック）