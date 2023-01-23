『ローズティアラ大きいサイズ希少サイズジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 02時 56分に出品され03月18日 02時 56分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在320件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RoseTiara ローズティアラ

大きいサイズ

ジャケット



希少なサイズ50です。

シンプルな定番ジャケットで流行関係なく長くお使いいただけます。

ゆったりしていますが写真の通りスッキリシルエットで締まってみえます。

入学式卒業式その他学校行事など持っていると重宝します。



サイズ50

綿57%

レーヨン19%

アクリル17%

ナイロン3%

キュプラ3%

ポリエステル1%



■小さく折り畳み一番安価な方法で発送します。保管シワ、畳みシワ出来ます。



■ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便のどちらかを利用します。発送前に変更する場合があります。特に変更の連絡はしません。ご理解いただけるかたのみお願いします。



■未使用に近い品ですが、しばらく個人で保管していた中古品です。完璧を求めるかたは、こちらで購入せず、店頭にてお買い求めください。



29800 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 4XL(5L)以上 ブランド: ローズティアラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ローズティアラ大きいサイズ希少サイズジャケット