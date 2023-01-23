『五十路婆様専用 ショルダーバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 08時 21分に出品され05月06日 08時 21分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで購入しましたが、使う機会が無いので、出品致します。



海外の古着屋さんで購入されて、保管されていたお品との事でした。

並行輸入品との事です。

当方は一度も使用していません。





外見は使用感ありますが、中は比較的綺麗です。

状態を写真で確認後、ご納得の上購入をお願い致します。



サイズは、約横30縦20 です。

ショルダー紐は調節可能になります。



※見えない部分ですが、ファスナーの金具がとれています。(写真10・12・13枚目参照)

そちらご了承の上ご購入下さいませ。



※海外製品との事をご理解下さいませ。



トラブル防止の為、並品輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。

すり替えなどの防止の為、NC・NRでお願い致します。

※素人検品・並行輸入品にご理解ご了承のうえでご購入をよろしくお願い致します。



※発送の際、小さく折り畳む可能性あります事ご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 五十路婆様専用 ショルダーバッグ