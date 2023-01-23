『NECESSARY or UNNECESSARY FRIGID TOP【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 23時 39分に出品され04月17日 23時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 勇ましさを感じるナウンの中綿アウター。真冬も安心の暖かさがありつつ、クラシカルな格好良さが魅力です。

ワンシーズン着用、クリーニング済、状態良好です。是非ご検討くださいませ。



【詳細】

表地はコットン×ポリエステルで織り上げた生地を使用しており、オールコットンに近いナチュラルな風合いながらも独特なシャリ感と発色の良さが特徴的です。裏地は保温性、防風性を兼ね備えた中綿入りのナイロンキルティング仕立てで寒い季節には必須なしっかりとしたボリューム感を表現しつつも着心地にストレスのないライトな着用感に仕上がっています。ウエストは程よく絞られ、袖先にはリブを施しているので風の進入もしっかり防いでくれます。程よいボリューム感でミドル丈のクラシカルなフォルムが流行に左右されずの長く愛用して頂けますので、ぜひ取り入れてみては如何でしょうか。



【素材】

表地：綿65%,ポリエステル35%

裏地：ナイロン100%

中綿：ポリエステル100%



【サイズ、寸法】

サイズ：2 M〜L相当

※普段Lを着ますが、ゆとりをもって着られました

肩幅...52cm

身幅...68cm

袖丈...59cm

着丈...76cm



#ナウン

#noun

#necessaryorunnecessary

#beams 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ネセサリーオアアンネセサリー

カテゴリ ファッション

メンズ

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