『ノースフェイス コーデュラバリスティック NM82350【お歳暮】』はヤフオクでから05月09日 07時 33分に出品され05月09日 07時 33分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入から10ヶ月ほど使用しました。

月2回も使用してないと思います。



相当気を使って使用していたため美品とおもいますが

使用済みではあるためご理解のある方のご購入をお願いします。



大容量で3泊ほどまでなら余裕でこのリュックのみで行けます！



【 SPEC ／製品仕様 】



■ブランド名：THE NORTH FACE

■商品名：コーデュラバリスティックデイパック

■商品型番：NM82350

■カラー：ブラック【NM82350K】

■サイズ：（H×W×D）50×34×19cm

■素材：1680Dコーデュラバリスティック® ナイロン

■重量：1,360g

■生産国：ベトナム

■容量：38L

■仕様：

・摩擦強度に優れる1680Dコーデュラバリスティック® を使用

・PCや書類、タブレット端末を収納しやすい専用のコンパートメント

・シンプルで使いやすいメインコンパートメント

・セカンドポケット上部はジッパーつきメッシュポケットとスマートフォン用ポケット

・セカンドポケット下部はネオプレーンで仕切られたACCポケット

・トップにクッション性の良いグラブハンドル

・背面にウィーラーを通せるスリット

・成型された背面パネル

・パッド入りのフロントフェイス

・引きやすい牛革のジッパータブ

・キークリップ





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ノースフェイス

コーデュラバリスティック

NM82350