『新品未使用 NewBalance UXC72EMI【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 17時 13分に出品され05月11日 17時 13分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

タグ付

emmi×New Balance

UXC72EMI

emmi

emmi別注

24.5cm

newbalance

ニューバランス



プロフィール参照ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 24.5cm ブランド: エミ

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ 新品未使用 NewBalance

UXC72EMI