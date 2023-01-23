『訳あり商品 ナチュラル ホキ&ビーフフィースト 1.8kg 説明書ぜひ確認【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 23時 28分に出品され04月05日 23時 28分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 訳あり商品

検品の時発見

穴空いてました。

セロテープを貼りました。



ご了承の上ご購入宜しくお願い致します。

値下げ不可



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用