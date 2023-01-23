『SHIMANO DURA-ACE スプロケット11s 11-30【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 20時 24分に出品され03月12日 20時 24分に終了予定です。即決価格は10,495円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ギア比:11-30 11速



使用する機会がなくなったので出品いたします。



ギアの比率等を確認してからの購入よろしくお願いしたします。



走行距離:2300km程



状態は写真を確認して判断のほどよろしくお願いいたします。若干汚れ等ありますが、時間がなく洗えていないだけですので商品を売り渡す際に一度洗浄をいたしますのでご安心ください。



欲しい方はコメント欄にて金額交渉お受けしております。都内で現物手渡しも可能です。気軽にご連絡ください。



ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シマノ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ SHIMANO

DURA-ACE

スプロケット11s

11-30