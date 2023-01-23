『新品 ポロ ラルフ ローレン チェック パデッドジャケット ダウンジャケット L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 59分に出品され03月28日 20時 59分に終了予定です。即決価格は27,508円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数ある中からご覧いただきまして誠にありがとうございます。こちらの商品は、新品 未使用 ポロ ラルフ ローレン POLO RALPH LAUREN チェック パデッドジャケット ダウンジャケット L メンズ の出品になります。



エシカルコンシャス

Polo Ralph Lauren

チェック パデッドジャケット





ブラック、ダークレッド、ウールブレンド、ダックダウン、チェック、パデッドデザイン、キルティング、取り外し可能なフード、ファンネルネック、フロントに2wayジップ式開閉、フロントにジップポケット、ロングスリーブ、ストレートな裾。



サイズ US L 日本サイズ XL相当

寸法

モデルサイズ：1.86 m 着用サイズ：L

モデル身長 1.86 m

胸囲 95 cm

ヒップ 92 cm

ウエスト 75 cm



素材

表地: 再生ナイロン 100%、 ウール 53%、 ポリエステル 43%、 その他繊維 4%

裏地: 再生ナイロン 100%、 ダックダウン 75%、 ダックフェザー 25%



洗濯方法

洗濯機洗い可能



定価 104,500円



未使用品ですが、自宅保管品ですので、多少の汚れ等はございますのでご了承くださいませ。状態をよくご確認の上ご購入くださいませ。



カラー···レッド,ブラック

素材(詰め物)···ダウン,ポリエステル(中綿),フェザー,その他,ダック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

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