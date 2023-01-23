『スタンレー様専用 ニューバランス U990 KN6 KITH MSG【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月30日 21時 46分に出品され03月30日 21時 46分に終了予定です。即決価格は15,640円に設定されています。現在196件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ニューバランス U990 KITH MSG

サイズ:26cm

当サイトにてKITH購入の方からの購入。

2回ほど着用です。

気になる箇所等ございましたら、撮影にてアップ致します。



生産国···made in U.S.A 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ スタンレー様専用 ニューバランス

U990

KN6



KITH

MSG