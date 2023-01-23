『【良品】ロンハーマンビンテージ デニムジャケット ボア ブルー ホワイト メンズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 12時 40分に出品され03月30日 12時 40分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド→ロンハーマンビンテージ



サイズ→S。下記の採寸よりご判断ください



カラー→ブルー×ホワイト



素材→綿、アクリル、ポリエステル



特長→ボア



購入場所→鑑定済みの大手ブランドストア



採寸

袖丈→62センチ

肩幅→40センチ

身幅→51センチ

着丈→64センチ

※多少の誤差はご理解ください



コンディション→全体的に概ね良好です。デニムジャケット特有の汚れっぽさ、スレはございます。写真ラスト4枚をご確認ください。それと襟回りのボアが少し汚れがある箇所がございます。ご愛用いただけると思います。





お取り引きは最後まできちんとさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ロンハーマンヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【良品】ロンハーマンビンテージ デニムジャケット ボア ブルー ホワイト メンズ