『Atlantic Stars スニーカー ホワイト/グレー/ピンク 26.5㎝【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 46分に出品され03月22日 15時 46分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

Atlantic Starsは、イタリアのスニーカーブランドで、スタイリッシュなデザインと高品質な素材が特徴です。これらのスニーカーは、日常のカジュアルスタイルに最適です。



【デザイン】

ホワイトとグレーのコンビネーションに、鮮やかなピンクのアクセントが加わったデザインは、目を引くスタイルを提供します。スエードとレザーの組み合わせが、耐久性と快適さを両立させています。



【快適な履き心地】

クッション性のあるソールが、長時間の着用でも疲れにくい快適な履き心地を実現しています。日常のアクティビティやカジュアルな外出に最適です。



- ブランド: Atlantic Stars

- 色: ホワイト/グレー/ピンク

- モデル名: Atlantic Stars スニーカー

- 素材: スエード



定価 4万くらい

使用回数 5回くらい

サイズ 42 (26.5㎝くらい)

箱なし、品番違いのアトランティックスターズの箱に入れて発送します



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Atlantic

Stars

スニーカー

ホワイト/グレー/ピンク 26.5㎝