『アンダーカバー ジャックパーセル L ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 13時 16分に出品され03月23日 13時 16分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 説明不要のジャックパーセル。本革ブラック。

専用の箱付き。多少の汚れあります。画像で確認してください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 27.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ アンダーカバー



ジャックパーセル L

ブラック