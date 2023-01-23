『アンダーカバー ジャックパーセル L ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 13時 16分に出品され03月23日 13時 16分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|27.5cm
MASTERMINDWORLD Ｘ Dr.Martens 60周年限定モデル
¥ 13585
NIKE AIR JORDAN 2 UNION GREY FOG 25.5cm
¥ 14500
THE NORTH FACE ランニングシューズ 25センチ
¥ 7800
JOSEPH CHEANEY スエード ウィングチップ 革靴
¥ 8736
【NIKE】Nike Air Jordan 1 Retro High OG
¥ 12870
【良品】トリッカーズ バートン カントリー 5633 黒 8-5 英国製
¥ 10940
Berluti ダークブラウン ドレスシューズ
¥ 20400
希少 ナイキ エアマックス95 ブラック レーザークリムゾン 26.5
¥ 11115
【28.0cm】NIKE ZOOMX ZEGAMA TRAIL スニーカー
¥ 10608
SALOMON XT-6
¥ 13000
adidas キャンパス80sイエロー スニーカー 26.5cm
¥ 9516
お好み焼き様専用
¥ 12500
限定１足！限定！エアジョーダン 29.5cm 新品未使用
¥ 11000
【Clarks × Supreme】希少✨ Wallabee Bandana
¥ 13740
ADRER スニーカー ホワイト/グレー 27.0
¥ 8892
新品23AW DIGAWEL WAVE RIDER β MIZUNOスニーカー
¥ 10270
G.H.BASS ローガン 28cm 定価:33000円
¥ 12025
✨新品未使用✨29㎝ ナイキ エアジョーダン 4 テック ホワイト nike
¥ 24582
落札価格16830円
959 入札履歴
終了
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