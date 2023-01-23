『ワイヤーバッグ リボンがま口タイプ ピンクシルバーANTEPRIMA アンテ【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 22時 45分に出品され03月26日 22時 45分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワイヤーバッグがま口タイプ

ANTEPRIMA アンテプリマ展示会購入

60000円ほどでした



クリスタルのリボンモチーフが特徴のクリスタッロフィオッコ。

もう手に入らないレアなお品ものです！



クリアのリボンがあしらわれた

がま口タイプのトートバッグは人気で即完売したモデル！

裏地もついており持ち手もしっかりしているので、透けや伸びを気にせずに使えます。

ライトグレーの裏地が表からもうっすらと見えるので、淡いサーモンピンクですが落ち着いた上品な印象の色目です。

カジュアルにも、フォーマルにも、

洋服、和服にも合わせられるかわいらしいバッグです。



アクリルのリボンの留め具部分に細かなヒビのような模様が入っています

ラインストーンがひとつなくなっています



◎中古品のため神経質な方はお控えください

◎検品はしておりますが、素人による検品のため万が一不備があった場合でもご理解頂ける方にお譲りします

◎返品対応は致しかねます







カラー...ピンク



パーティーバッグ種類...ハンドバッグ



特徴...がま口 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンテプリマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ワイヤーバッグ リボンがま口タイプ ピンクシルバーANTEPRIMA

アンテ