『PX5 HAYABUSA 240Hz【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 22時 13分に出品され03月14日 22時 13分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PX5 HAYABUSA



モニタータイプ···PCモニター



サイズ···24.5インチ



画面種類···液晶



形状···平面型



解像度···フルHD



リフレッシュレート···240Hz～



一年半使用 動作確認済み



購入時の箱で発送いたします。



質問等ありましたらコメントよろしくお願いします。



モニタータイプ···ゲーミングモニター 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし