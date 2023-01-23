『【新品未使用】GO OUT限定 ジェリーウカイ×ナンガ ロンT 白 サイズL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 10時 40分に出品され03月04日 10時 40分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在793件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジェリーウカイ×ナンガ

NANGA×Jerry Ukai ECO HYBRID Sleeping Jerry Marquez L/S T

ロンT

カラー 白



サイズ L

着丈74身幅62肩幅56袖丈61.5裄丈89.5



GO OUT 限定 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品未使用】GO

OUT限定

ジェリーウカイ×ナンガ ロンT

白 サイズL