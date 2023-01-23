『★ Porsche motorsports Racing リュック バックパック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 00時 53分に出品され03月12日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,876円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★ Porsche motorsports Racing リュック バックパック





あっという間に、2024年夏ですね！

閉じこもってるともったいないです！



今まで以上に遊びましょう！

国内でもカレラカップ、

SUPER GTなどPORSCHEはどのカテゴリーでも速いです！



個人的には、930 TURBOや空冷モデルが好きですが、

今の大きくなったポルシェGT3などもかっこいいですね。

World GT CHALLENGEでは仁義なき戦い！



オールラウンドで活躍するバックパック！ お見逃しなく！

■おおよそサイズ

・幅：約30cm

・高さ：約50cm（畳み状態）

・厚み：約13 cm



■【画像盗用禁止】



■恐れ入りますが、お値引きはできません。



#ポルシェ

#PORSCHE

#911

#930

#Macan

#Cayenne

#Panamera

#SUPERGT

#Cayman

#Boxter

#F1

#GT2

#GT3

対応車種メーカー...ポルシェ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

アクセサリー タグ ★

Porsche

motorsports

Racing

リュック

バックパック