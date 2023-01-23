『ルイヴィトンモノグラムマットハンドバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 19時 10分に出品され05月03日 19時 10分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトンモノグラムマットです。サイズ横28センチ、縦16センチ、マチ9.5センチです。ショップで購入時に持ち手にイニシャルSOが入っております。劣化で剥がれあります。リペアできる方などに良いかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: ルイヴィトン

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バッグ タグ ルイヴィトンモノグラムマットハンドバッグ