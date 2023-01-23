『LOEWE ESENCIA Eau de Parfum 50mL 化粧箱入り【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 12時 44分に出品され03月29日 12時 44分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロエベのエセンシア。

残量かなりあります。

購入は2023年11月

日本に在庫が無い為、BUYMAにてスペインから輸入。

余り使用しない為出品しました。



【高品質な香水】

LOEWEのESENCIAは、50mLのEau de Parfumで、長時間持続する香りが特徴です。洗練されたデザインのボトルは、インテリアとしても映えるアイテムです。



【贈り物にも最適】

化粧箱に入っているため、特別な日の贈り物や自分へのご褒美としても最適です。高級感あふれるパッケージは、受け取る方を喜ばせることでしょう。



【ユニセックスな香り】

男性用としても女性用としても楽しめるユニセックスな香りで、幅広いシーンで使用できます。



- ブランド: LOEWE

- 商品名: ESENCIA

- 容量: 50 mL

- タイプ: Eau de Parfum

- パッケージ: 化粧箱入り

- ボトルデザイン: 黒色のボトルに木製キャップ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし