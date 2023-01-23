『ADRER スニーカー ホワイト/グレー 27.0【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 07時 30分に出品され03月11日 07時 30分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着のため一回だけ履きました。



【ブランドの特徴】

ADRERは、現代的なデザインと快適さを兼ね備えたスニーカーを提供します。特にこのモデルは、厚底でありながら軽量で、スタイリッシュな印象を与えます。



【素材と耐久性】

スエードと合成皮革を使用しており、耐久性が高く、日常的な使用にも適しています。これにより、長時間の着用でも快適さを保ちます。



【スタイルとコーディネート】

カジュアルなスタイルに最適で、ジーンズやショートパンツと合わせることで、トレンディなルックを演出できます。



- ブランド: ADRER

- 色: ホワイト/グレー

- サイズ: 27.0

- スタイル: カジュアル



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: アドラー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ADRER

スニーカー

ホワイト/グレー

27.0