『Carhartt フード付きジャケット ネイビー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 11時 55分に出品され04月30日 11時 55分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Carharttは耐久性と機能性に優れたアウターウェアで知られています。特に作業着としての評価が高く、長時間の使用にも耐える設計が魅力です。



【デザインと機能】

ネイビーの色合いは、さまざまなスタイルに合わせやすく、フード付きで防寒性も確保されています。前面ポケットも便利で、実用性が高いです。



【状態について】

使用感があり、汚れや擦れが見受けられますが、これが逆に味わいを与え、カジュアルなスタイルにマッチします。



- ブランド: Carhartt

- モデル番号: C346 NVY

- 色: ネイビー

- 素材: コットン/ポリエステル

- フード: フード付き

- ポケット: 前面ポケットあり

- 状態: 使用感あり（汚れ、擦れ）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Carhartt

フード付きジャケット

ネイビー