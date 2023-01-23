『【新品タグ付き】ポーター×ネクサスセブン ショルダーバッグ XS りんどう ミニ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 13時 53分に出品され03月09日 13時 53分に終了予定です。即決価格は19,272円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○ブランド アイテム



PORTER×NEXUS7

ポーター×ネクサス7



GENTIAN DYE HELMET BAG

コラボ 2wayバッグ ショルダーバッグ

リンドウ染め ミニヘルメットバッグ XS



新品タグ付き コラボ ショルダー バッグ 吉田カバン 斜め掛け クロスボディ ブランドロゴ カバン 鞄 かばん 旅行 ビジネス 通勤通学 出張 メンズ 男女兼用 レディース ユニセックス



○サイズ



高さ22㎝

横幅17㎝



平置き実寸。

着画はお断りいたします



○状態



新品タグ付きのデットストックになります。

自宅保管品のためほこりや傷などはないとは言い切れませんので、その点を踏まえご検討ください。



パット見た感じは傷や汚れはなくきれいな状態です。



【注意事項】



※発送前に検品しておりますが細かな傷、ヨゴレ、記載に無い細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございますので神経質な方はご遠慮ください。自宅保管の中古品である旨ご理解の上購入お願いします。



※画像のものが基本すべてになりますので付属品の有無は、写真にてご確認の上ご不明な点はお問合せ下さい。



○カラー



ライトブルー



○素材



ナイロン



○購入先



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



●発送



匿名発送となっておりますのでご安心してご購入ください。

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

※仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



●梱包



質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。



管理番号 1566-241102 TO 200 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品タグ付き】ポーター×ネクサスセブン ショルダーバッグ XS りんどう

ミニ