『虹入り 水晶 アステロイド A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 11時 19分に出品され04月26日 11時 19分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 虹入り 水晶 アステロイド V

最大幅* 約71.5mm

重さ* 約134g



大きいサイズの水晶アステロイドです。

光が当たる場所に置いてあげると透明感と輝きが一層増してとても美しくパワー溢れるインテリアとなります(^_^)

もともとあるインテリアにもすぐに馴染めそうです(^_^)



■アステロイド

立体化した五芒星と六芒星が組み合わされた神秘的な構造により成り立っているアステロイドは、「星のような形をした」という意味です。

水晶のクラスターよりも大きなパワーをもつとされ、邪気を払い、プラスエネルギーを持続的に放つといわれています。



#繋ぎ石の天然石全て

#繋ぎ石のポイントと丸玉とタンブル

#繋ぎ石のアステロイドとマカバスター



★お纏め購入の場合、1点増える毎に100円ずつ同梱割引します。

お纏めページを作りますので、同梱希望の際は購入前にコメントくださいませ。

またはお纏め機能をご利用下さい。

★天然石の為、クラック、インクルージョン、色のばらつき等ご理解下さい。

★モニターにより、実際の色と異なる場合があります。



#天然石 #パワーストーン #アステロイド #マカバスター 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 新品、未使用