『supreme HONDA FOXRacing スノーゴーグル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 01時 26分に出品され04月22日 01時 26分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとコラボレーション】

HondaとSupremeのコラボレーションによる特別なゴーグルです。スポーツとストリートファッションの融合を体現しています。



【高性能レンズ】

イエローのレンズは視界を明るくし、雪や曇りの日でもクリアな視界を提供します。スキーやスノーボードに最適です。



【快適なフィット感】

レッドのフレームとホワイトのストラップは、スタイリッシュでありながら、しっかりとしたフィット感を実現。長時間の使用でも快適です。



- ブランド: Honda

- コラボレーション: Supreme

- モデル: Vue

- レンズ色: イエロー

- フレーム色: レッド

- ストラップ色: ホワイト

- 付属品: 収納袋



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シュプリーム