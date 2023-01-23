『M&M エムアンドエム インディゴ染めジップアップパーカー M【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 06時 25分に出品され05月01日 06時 25分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 M&M エムアンドエム インディゴ染めジップアップパーカー M



コットン100％の12.2オンスのしっかりとした裏毛タイプのインディゴ染めボディーにボールバイオウォッシュを施しています



色→ INDIGO BLUE×RED



素材・生地

コットン 100%



サイズM

実寸サイズ（cm）

肩幅 44 身幅 50 着丈 61袖丈 64

多少の誤差はご理解願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エムアンドエム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ M&M

エムアンドエム インディゴ染めジップアップパーカー M