『MASU 24AW ロングスリーブタートルネックカットソー 46【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 17時 26分に出品され03月12日 17時 26分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24AWのタートルネックカットソー。

ネックのデザインが特徴です。

自分のスタイルに合わなかったので出品します。

公式サイトでは完売品ですので、是非ご検討ください。

※試着のみ ※size46 ※定価24,200円

以下公式サイトより引用しました。

ジャージー素材のカットソー。

なめらかで弾力のあるポンチを使用。

身体にフィットするすっきりとしたシルエット。

首元には吸血鬼の牙を想起させるモチーフがレース刺繍されており、人が着て初めて装飾として完成するデザイン。左裾にはブランドのイニシャルロゴ"M"が立体的に刺繍されている。

QUALITY: ACRYLIC42% RAYON28% NYLON28% POLYURETHANE2%

falling rain said yes to the boy

COLLECTION FALL & WINTER 2024

肩幅…43cm

袖丈…67cm

着丈.62cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: エムエーエスユー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MASU

24AW

ロングスリーブタートルネックカットソー

46