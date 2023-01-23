『adidas エナメルボストンバッグ 白×紺 70s-80s ヴィンテージ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 21時 46分に出品され03月11日 21時 46分に終了予定です。即決価格は10,250円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

アディダスのエナメルボストンバッグとなります！



1970後半-80年代初頭のヴィンテージエナメルバッグかと思われます。



何十年も前のことですのであまり記憶がないのですが、購入後数回は使用した記憶がございます。



内側にシミや汚れは少々ありますが、約40年前の物としては、かなり綺麗な状態だと思います！



型崩れもしていなく、まだまだお使いいただけます！



◾︎サイズ

正面の横幅 53cmマチ幅20cm

高さ約27cm（持ち手別

上に行くほどマチは細くなります

持ち手の長さは全長49cm



◾︎カラー

ホワイト × ネイビー



ビンテージの長期自宅保存にご理解のない方、完全な新品が欲しい方、神経質な方はご注意ください。



どうぞよろしくお願いいたします！





70s

80s

adidas

アディダス

ボストンバッグ

made in japan

日本製

y2k 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オールドアディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ adidas

エナメルボストンバッグ 白×紺

70s-80s

ヴィンテージ