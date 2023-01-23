『bduジャケット MEDIUM X.SHORT【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 04時 42分に出品され05月10日 04時 42分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2001年製のデッドストック



medium - x short



身幅ありの着丈短めのボックスシルエットでかなり今っぽいシルエットです。



肩幅 49

身幅 59

着丈 72



値下げの交渉は行っていません。

ご了承ください。



他にもたくさん出品していますので宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ bduジャケット

MEDIUM

X.SHORT