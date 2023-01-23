『BURBERRY マーブル ナイロン バッグ / バーバリー ハンド トート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 08時 24分に出品され04月17日 08時 24分に終了予定です。即決価格は12,935円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯ BURBERRY マーブル ナイロン バッグ / バーバリー ハンド トート レザー チェック タイダイ









◯ 商品説明 :

張りのあるのナイロンボディに、マーブリングのようなランダムなカラーリングが映えるクールなデザイン、

レザーのハンドル、中央のメタルロゴも高級感を引き立てます。

レザーコードで多少の調節が可能な広めのマチのついた大きめの容量、

アイコニックなバーバリーチェックのライニングも魅力を引き立てるハイクオリティなクリエーションです。

バーバリーならではの、洗練されたカジュアルモードスタイルを提案します。









◯ size : W36 × H41 × D18 cm









◯ 色 : ライトブルー、ピンク （グラデーション）/ ブラック









◯ 素材 : ナイロン









◯ 状態 : 全体に生地の浮き、多少の使用感はございますが、目立つ汚れやダメージは無く、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。









◯ デッドストック や 新品 の状態を除き、全てクリーニング済みです。









◯ 採寸は平置き、しわを伸ばし、テンションのかからない状態で、丁寧に計測しています。着丈は襟、リブは含めません。





#Sirchive 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ BURBERRY

マーブル

ナイロン

バッグ

/

バーバリー

ハンド

トート