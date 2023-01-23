『☆卓上小型ながら大容量加湿器 アロマ対応 加湿器 超音波【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 02時 23分に出品され04月14日 02時 23分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在585件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 T-119-M



1. 乾燥防止:

超音波を利用して水をミスト化し、部屋を加湿。

お部屋に快適な湿度をもたらす、特に秋冬の乾燥時期に最適。

PPとABS（哺乳瓶と同じ素材）製で、エッセンシャルオイルを直接タンクに入れることができる。

精油を使用することで、香りを楽しみながら潤いを提供。



2. 静音運転:

動作音は25dB以下で、静かな環境を保ちます。

700mlの大容量タンクで最大約20時間の使用が可能。

タイマー機能と空焚き防止機能を搭載しているため、安心して使用できる。



3. 機能的なデザイン:

7色のLEDライト付き。単色やカラーサイクルモードから選べます。

ミスト量の強弱調整が可能。

日本語説明書付きで操作が簡単。



4. 使い道の多さ:

木目調のデザインがおしゃれで、会社、部屋、ホテルなど様々な場所に適しています。

対応面積は、アロマ使用時に約18畳、加湿時に約9畳。

コンパクトかつシンプルなデザインで、プレゼントにも最適。

このアロマディフューザーは、機能性とデザイン性を兼ね備えており、様々なシーンでの使用やギフトとしておすすめします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用