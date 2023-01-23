『Burton ruler 28.5 Asian fit ルーラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 07時 23分に出品され04月22日 07時 23分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 まだまだ使えると思います。ブーツ複数所有しているので、回して使ってました。

インナーは別メーカーのをメインに使用していたので、インナーはそこそこ綺麗だと思います。



モトだと軽いけどサポートがイマイチとか思ってる人とか、最上級モデル性能が良いけど重いなぁとか思ってる人には ルーラー最高です。軽量かつサポートもいい。

どうですか？

箱などはありません。写真が全てです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: バートン