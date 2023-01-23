『Burton ruler 28.5 Asian fit ルーラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 07時 23分に出品され04月22日 07時 23分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|28.5cm
|ブランド:
|バートン
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落札価格8580円
966 入札履歴
終了
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