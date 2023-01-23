『ニュートロ ナチュラルチョイス ラム&玄米 中型～大型犬用 成犬用 14kg【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 13時 35分に出品され03月11日 13時 35分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 賞味期限 2025年10月22日



※ こちらプロ製品ですので、画像一枚目の市販品とは違い簡易パッケージになります。

中身は市販品と同じになります。



梱包は重量企画の袋で包み発送いたしますが、簡易包装になりますので、パッケージ破損については補償がありませんのでご納得の上ご購入をお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ペット用品>>>犬用品>>>ドッグフード 商品の状態: 新品、未使用