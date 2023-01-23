『GUCCI トートバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 21時 44分に出品され03月15日 21時 44分に終了予定です。即決価格は19,890円に設定されています。現在714件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ,ゴールド



グッチ/柄/詳細···GG柄



縦24.5

横42

幅10



底の破れ（約７㎝）汚れ等あります。

御理解ある方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

トートバッグ