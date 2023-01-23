『90s POLO SPORT ラルフローレン ボックス フランネル シャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 32分に出品され03月15日 10時 32分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【size】

表記→ L

実寸→肩幅50cm、身幅63cm、着丈73cm、袖丈65cm





【detail】

●素材

コットン

●色

ダークネイビー





【note】

90s POLO SPORT ラルフローレン ボックス フランネル シャツ





ポロスポ、無地のフランネル生地。

シャモアクロスに近い生地感です。

レギュラーカラーのボックスシルエットシャツ。

珍しいデザイン 。







【condition】

良い状態です







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