『ALPHA INDUSTRIES CWU-45/P 2030【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 20時 45分に出品され03月20日 20時 45分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイル】

このMA-1ジャケットは、クラシックなフライトジャケットのデザインを取り入れています。ミリタリーテイストがあり、カジュアルなコーディネートにも最適です。



【機能性】

ジッパー付きのフロントと複数のポケットがあり、実用性に優れています。特に、左腕のポケットは小物の収納に便利です。



【素材】

ナイロン素材で作られており、耐久性が高く、風を通しにくい特性があります。これにより、寒い季節でも快適に着用できます。



- 色: 黒

- スタイル: MA-1ジャケット

- 素材: ナイロン

- 特徴: ジッパー付き、ポケット付き、エンブレムあり



ご覧いただきありがとうございます。



ALPHA INDUSTRIES CWU-45/P 2030 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ALPHA

INDUSTRIES

CWU-45/P

2030