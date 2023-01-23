『Championスウェット Mサイズ ランタグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 11時 29分に出品され04月05日 11時 29分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Championは、耐久性と快適さを兼ね備えた高品質なアパレルブランドです。特にスウェットシャツは、カジュアルなスタイルに最適で、日常使いにぴったりです。



【デザインと機能性】

COLBYのロゴが施されたこのスウェットは、シンプルながらも存在感があります。ラグランスリーブのデザインにより、動きやすさも確保されています。



【サイズとフィット感】

Mサイズ表記ですが、かなり小さめなものになっております。



- ブランド: Champion

- サイズ: M (38-40)

- 色: グレー

- デザイン: COLBYロゴ入り

- スタイル: ラグランスリーブ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チャンピオン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Championスウェット

Mサイズ

ランタグ