『TE-W1-PNK ピアホン8【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 21時 42分に出品され03月12日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アビオット ピアホン8

- ブランド: PNK

- イヤホンのデザイン: インイヤー型

- ケースの色: 黒

- ケースの素材: プラスチック

- イヤホンの色: 黒



付属品揃っています



使わないので出品です



動作確認済み



中古品ですのでご理解頂ける方よろしくお願い致します



返品はお受けできません



商品アルコール消毒してからの発送します。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり