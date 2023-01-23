『aniary レザートートバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 20時 45分に出品され03月26日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,280円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランドANIARY アニアリ

アイテムトートバッグ レザー

モデル・品番120 0005

表記サイズ

実寸縦：32cm / 横：38cm / マチ：9.5cm / ハンドル：57cm / ストラップ：cm

カラー···ダークグリーン



6-7年前に購入し、1-2年ほど出張の際などに使用しておりましたが、その後使わなくなった為出品致します。

おそらく合計で10回程度しか使用しておらず、また暗所で保管していたため、革のシワは出てきておりますが色落ちは殆ど見受けられません。内部も比較的綺麗な状態と思われます。

7、8枚目の写真の部分に糸のほつれ、傷が一部見受けられます。

色はダークグリーンで、写真では黒に近い色に見えますが、光に当たるとより緑が映えて見えます。



あくまで中古品ですので、ご理解の上ご購入の程を宜しくお願い致します。

即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アニアリ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ aniary

レザートートバッグ