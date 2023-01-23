『【希少！レア！✨】LOEWE ロエベ ハンドバッグ ブランドロゴ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 05分に出品され03月08日 15時 05分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 希少！レア！✨



大手ブランド買取店にて購入しました。



○アイテム

ロエベ LOEWE アナグラム ハンドバッグ

手提げ ポシェット エナメル

ブランドロゴ フラップ

ベラスケス 型押し

フォーマル 冠婚葬祭 レディース

結婚式 入学式 卒業式



○サイズ 約

タテ19cm

ヨコ26cm

マチ5cm

ハンドル高さ14cm

採寸は平置きでの採寸です

また、横から撮った写真は荷物を入れる前と後です。



○状態

目立った傷や汚れない為末長くご愛用頂けるお品物になります！✨

中もとても綺麗な状態です。

あくまで中古品になりますので、神経質な方のご購入はお控えください。

底の部分に小さな傷があります。



○カラー

ブラック 黒



○素材

パテントレザー 革

金具



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【希少！レア！✨】LOEWE

ロエベ

ハンドバッグ

ブランドロゴ

ブラック