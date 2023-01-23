『ENFÖLD CIRCLE-ARM BLOUSON【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 10時 20分に出品され03月19日 10時 20分に終了予定です。即決価格は16,720円に設定されています。現在46件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで新品を購入させていただき、数分を何度か着用しました。

綺麗な状態です。よろしくお願い致します。



300HS230-1290

素材 ポリエステル:100%

カラー BLK

サイズ 36 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エンフォルド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ENFÖLD



CIRCLE-ARM

BLOUSON