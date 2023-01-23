『ルラボ ガイアック10 香水100ml【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 03時 43分に出品され03月16日 03時 43分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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容量:100ml



新品未開封



3枚目画像は購入者様にわかりやすくするため開封しましたが、発送する際はシュリンク付き完全新品未開封をすぐにお送りいたしますのでご安心ください^_^

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LE LABO GAIAC10(ルラボ ガイアック10) 100ml香水



ガイアック 10は、東京の香り。非常に硬く、緑色を帯びた樹木で、シダーほど乾燥していないものの、シダーと同じくらい繊細で深みがあり、安定しています。ガイアックウッドを中心にムスク(全部で4種類)を漂わせ、ほのかなシダーとオリバナム(香料)を加えて作られています。このウッディなムスクの香りが、今いる場所から北海道まで(すでに北海道にいるなら話は別ですが)伝わるなんて期待しないで下さいね。とはいえ、この香りは、気分に関係なく、昼も夜もずっと寄り添ってくれます。



大人気の香りです！ぜひどうぞ！！ 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用