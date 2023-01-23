『【美品】 ADAM AUDIO STUDIO PRO SP-5 ヘッドホン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 19時 49分に出品され04月29日 19時 49分に終了予定です。即決価格は23,400円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DTM用に極美品中古を某オークションで購入後、予備で保管していましたSTUDIO PRO SP-5 です。もう一台の方を使用していますので出品します。サウンドハウスさんでは新品で9万円くらいしますのでお買い得かと思います。梱包箱は少し傷んでいます。動作は問題なく、美品ですが写真でご確認ください。音の解像度はピカイチだと思います。

個人間取引きですのですり替え、破損防止のため発送後はノークレームノーリターンの取引き条件でご了承いただける方のみご購入ください。

宜しくお願いいたします。



＜特長＞

■ADAM SP-5のドライバーには40mmの金メッキ処理が施されたダイヤフラムを採用。

・8Hz～38kHzというワイドな周波数特性と、音の立ち上がりに優れたトランジェント特性を実現し、歪みを最低限に抑えます。

・解像度の高い音楽再生を得意とするSP-5の感度は95dB@1mW/ earとなっており、ダイナミックな音源でも余裕のある再生が可能です。

・特許技術のS-LOGICPLUSにより、非常に緻密な音の定位と、長時間の使用でも耳への負担が少ない自然なサウンドを提供。

・アイソレーションパッドの採用と290gという軽量ボディにより、装着性にも優れています。



■スタジオとモバイルの両環境での使用を想定

・入力インピーダンスが70Ωとなっており、着脱可能なケーブルが付属。

・ツアー先や移動中にダメージを受けることがないよう、頑丈なケースも付属しています。



■ULTRASONEとのパートナーシップによって誕生

・プロのミュージシャン、プロデューサーそしてエンジニアたちに、ADAM Audioのモニタースピーカーの持つ優れたトランジェント特性とバランスのとれた音質を、ポータブルなモニタリング環境を提供します。



＜仕様＞

■ヘッドホン

■型式：ダイナミック、密閉型

■ドライバー径：40mm

■インピーダンス：70Ω

■周波数特性：8～38,000Hz

■感度：95dB

■その他：S-LOGIC PLUSテクノロジー 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし