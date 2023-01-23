『CHALLENGER チャレンジャー CAP キャップ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 18時 23分に出品され03月14日 18時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コットンツイル生地を使用し、フロントにロゴ刺繍が施されたLOGO TWILL CAP。



ブランド：CHALLENGER/チャレンジャー

商品名：LOGO TWILL CAP

カラー：ブラック

サイズ：フリー

素材：コットン/100%



目立つキズや汚れもなく美品だと思います。あくまでも中古品ですので、全ての画像でご確認の上、ご理解ある方のみご購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: チャレンジャー

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ CHALLENGER チャレンジャー CAP キャップ